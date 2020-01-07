Son dakika... Aleksandar Kolarov 1 yıllığına imzayı attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika... Aleksandar Kolarov 1 yıllığına imzayı attı - Son Dakika Spor

Son dakika... Aleksandar Kolarov 1 yıllığına imzayı attı

6 saat önce

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin çok istediği Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov, kulübü Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Son dakika... Aleksandar Kolarov 1 yıllığına imzayı attı, System.String[]

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin çok istediği Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov, kulübü Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.


Roma Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki Sırp oyuncunun kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.


İtalyan ekibine 2017 yılında katılan Kolarov, 113 maça çıktı ve 17 gol attı.


İmzanın ardından yıldız futbolcu Aleksandar Kolarov: "Kulübe çok teşekkür ederim, bu sözleşmenin benim için anlamı büyük" ifadelerini kullandı.


Roma Kulübü transferi Twitter hesabından paylaştı:



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Aleksandar Kolarov, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:41 
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