Son dakika... Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü - Son Dakika
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Son dakika... Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü

12.04.2022 23:28

Edinilen son dakika haberine göre Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde alev topuna dönen baraka, bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürüldü.

Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde alev topuna dönen baraka, bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürüldü.

Birlik Mahallesi'nde meydana gelen yangında, A.G.'ye ait olan baraka henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Baraka adeta alev topuna dönerken bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde baraka kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika... Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü
Son dakika... Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü
Son dakika... Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü
Son dakika... Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü
Son dakika... Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü
Son dakika... Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü

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Son dakika haber: Alev alev yanan ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü Son dakika haber: Alev alev yanan ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü Alev alev yanan 3 ev kullanılamaz hale geldi Alev alev yanan 3 ev kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarmanın ortak çalışmasıyla söndü - Son Dakika
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