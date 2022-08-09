Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı sonrası 9 şüpheli gözaltında

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, geçtiğimiz hafta Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Sarıtaş, saldırıdan büyük yaralar almadan kurtuldu.

BAKAN SOYLU VE VALİ "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNDE BULUNDU

Alevi Vakıfları Federasyonu saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Metinde, "Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz" denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, "Muharrem ayında birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak." dedi.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON, 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Bugünse saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve 9 kişi gözaltına alındı. 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir pompalı tüfek ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Son Dakika: Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

"SÜREKLİ YUMRUK ATARAK DARBETTİLER"

Sarıtaş, saldırıyı şu sözlerle anlatmıştı: "Motosikletli karşı yönden geldi. Süratim yavaştı. Motosikletli önüme kırdı. Ben de durmak zorunda kaldım. Bana bir şey soracaklar zannettim. 2 kişilerdi. Öndeki kasklı, arkadaki kapüşonlu ve maskeliydi. Arkadaki indi yanıma geldi. '15 numara neresi?' diye sordular. Ben de geride kaldığını söyledim. Camım yarıya kadar açıktı. Sonra bana hakaret, küfür ederek yumruk atmaya başladı. Kapıyı açmaya çalıştı. Açamadı kapıyı. Sonra bir arbede yaşandı. 3-4 dakika sürdü. Ben kendimi yan koltuğa atarak ayaklarımla kendimi savunmaya çalıştım. Bana sürekli yumruk atarak darbediyordu. Ben de yaralandım. Araç durunca bir süre daha kargaşa devam etti. Aracın kornasına sürekli basılı tuttum. O sırada motosikletten inmeyen kişinin yanına giderek motora binip gittiler. Matem günlerimizde bu tür olaylar hoş olmuyor. Bizim birliğimizi dirliğimizi zedelemeye çalışan sağduyuyla bu tür insanlara fırsat vermeyeceğiz"

CEMEVLERİNE YÖNELİK KARANLIK PROVOKASYON

Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da bulunan 3 ayrı cemevine de provokatif saldırılar düzenlenmişti. Olaylarla ilgili gözaltılar yapılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Bilgiler, yargıya intikal ettirilerek bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." demişti.