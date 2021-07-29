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Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti

29.07.2021 09:07

Son dakika: Dün öğlen saatlerinde Antalya Manavgat'ta başlayan yangın kontrol altına alındı, ancak sabah karşı Akseki ilçesinde başlayan yangın devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı ve aşırı rüzgar nedeniyle kurtarma çalışmalarının engellendiği bilgisine ulaşıldı.

Türkiye, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti

YANGIN AKSEKİ İLÇESİNDE DEVAM EDİYOR

Bu sabah saatlerinde ise yangın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ne yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti

MANAVGAT'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangının kontrol altına alındığını, ancak Akseki'deki yangının devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Bakan acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti

Oymapınar Barajı'nda ise 10 kişi mahsur kaldı. Kurtarma helikopterinin aşırı rüzgar nedeniyle bölgeye gidemediği öğrenildi. Bakan Pakdemir, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"SİLİFKE'DEKİ YANGININ YÜKSEK GERİLİM HATTINDAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

"Toplam 34 köy ve mahalle boşaltıldı. Silifke'de devam eden yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülmekte. 3 uçak, 29 helikopter ve 1832 personel bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Antalya Akseki'de 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun.

Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti

"VATANDAŞLARIMIZ UYARILARI DİKKATE ALSIN"

Buradan sizler vasıtasıyla yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Uyarıları mutlaka dikkate alsınlar. Uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan önemli değil. Evinde yalnız kalan amcamız maalesef vefat etmiş durumda. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara mutlaka uymamız gerekir diye düşünüyorum.

Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti

"BARAJDA MAHSUR KALANLARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var elimizde. Hayati tehlikeleri yok. Burada anonslar yapıldı, maalesef orada kalmışlar. Helikopterle bu arkadaşlarımızı alma imkanımız yok. Helikopterler havada zor duruyorlar, biz de güçlük çektik. Bütün bu coğrafyalarda, tüm yangın coğrafyalarında hava araçları zorlukla faaliyetlerine devam edebiliyor. Oymapınar'da mahsur kalan vatandaşlarımızla ilgili ekiplerimiz yolda. Onları tahliye etme çabası içindeler."

KIZILAY AFET UZMANLARI BÖLGEDE

Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu Kızılay afet uzmanlarını bölgeye görevlendirdi. Bölgede çalışma yürüten ekipler ve mağdur olan vatandaşlar için 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekip görev yapacak. Kızılay, İzmir, Adana, Antalya, Denizli ve Isparta'dan 5 mobil beslenme aracını ve 1 sahra mutfağını da bölgeye sevk ettiğini duyurdu. Kumanya, su gibi acil beslenme kiti hazırlığı da yapan Kızılay, bölgede 20 bin 400 öğün/kişi kapasiteli beslenme hizmeti verebilecek.

İşte Antalya'dan görüntüler:

Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti

Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti
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Oymapınar, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • mesut özerden : ALLAH yardımcımız olsun. rabbim bir daha böyle acı göstermesin. ancak dikkatimi çeken bir şey uçak sayısı oldu üç uçak neden acaba bu kadarmı büyük türkiyemde Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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