Son dakika... Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE 8 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler tarafında ambulansa bindirilen Sema Karataş hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar büyük korku ve panik yaşadı.

Yangın saat 08.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Seyhan Sokak'taki 8 katlı binanın giriş dairesinde çıktı. Alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler nedeniyle binada panik yaşandı. Üst katlardaki vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak itfaiye ekiplerinin gelmesi bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yanan dairede mahsur kalan bir kadın ekipler tarafından binadan çıkarıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürülen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlendi. Görgü tanığı Selahattin Kıymaz "Dairede bir patlama sesi duydum, daha sonra yoğun duman çıkmaya başladı. Yukarıdakilere seslendim içeride bir kişinin olduğunu söylediler" diye konuştu.Polisin yangın ile ilgili çalışması devam ediyor.