Son Dakika | Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygur'un annesi, dağlık alanda ölü... - Son Dakika

Son Dakika | Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygur'un annesi, dağlık alanda ölü...

Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygur'un annesi, dağlık alanda ölü bulundu (YENİDEN) ANKARA'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu.

Son Dakika | Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygur'un annesi, dağlık alanda ölü..., System.String[]

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygur'un annesi, dağlık alanda ölü bulundu (YENİDEN)

ANKARA'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.
Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde bir akrabasının evine gittiğini belirterek dışarı çıktı. Gülay Uygun'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.
ANNE UYGUR HAKKINDA İDDİADA BULUNULDU
Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili bir televizyon kanalındaki programa canlı olarak katılan kişi, anne Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti.
ÜMİTCAN UYGUN İLK KEZ KONUŞTU
Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim dedi.
AVUKAT İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ
Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 01:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygur'un annesi, dağlık alanda ölü... - Son Dakika

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