Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu - Son Dakika

Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu

20.05.2021 15:18

Son dakika: Ali Koç, Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden talip oldu. Koç, "Önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadromuz var, eklemeler yapacağız. İlk dönemi başarısız kullandık. En az iki döneme ihtiyacımız var demiştik. İkinci dönemde beklenen başarıyı ortaya koymak istiyoruz" dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Geçen yıldan beri olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Spor camiasının hiç deneyimlemediği ve görülmesi zor bir süreç yaşadık. Her şey normalin dışındaydı. İnşallah bu süreç daha fazla sürmez.

Çocukken bir taraftar olan ben, en büyük sevdam olan kulübümüzde hizmet etmekteyim. 2006 yılında yönetim kurulu üyesi oldum, 6 yıl geçirdik. Çok şey yaşadık. 6 yıllık dönemde yöneticilik olarak şampiyonluk sevinci de tattık, son hafta kaçan şampiyonluklar da oldu.

"İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİM"

Milyonlarla şampiyonluk sevinci yaşarken de, camiamızla omuz omuza hain terör örgütüyle mücadele ederken de 'İyi ki Fenerbahçeliyim' dedim. Çocuklarıma da bunu dedirtmeye çalışıyorum...

"YAYINCI KURULUŞ ÇAMURA YATTI"

Yayıncı kuruluş çamura yatarak bir kez dah pazarlık yaptı. Küçülen pasta 21 takıma dağıldı. Yayın gelirlerinden etkilendik.

"DERİNDEN YARALANDIK"

Futbolda hedeflediğimiz noktaya maalesef gelemedik. İlk iki seneye nazaran şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Derinden yaralandık. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Biz hedefi tuttursaydık, tahminimizi de tutturduğumuz ortaya çıkacaktı. Çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen, bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik.

"ŞAMPİYONLUĞA HAZIR KADRO VAR"

Önümüzdeki sezon için önümüzün açık olduğunu, gelecek sezon ligin en iddialı takımı olacağımızı ve önümüzdeki sezonki kadromuzun %70'inin hazır olduğunu söyleyebilirim.

"TFF'NİN ADALETSİZLİĞİ ETKİLİYOR"

Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Ligde sıralamayı belirleyen unsurlar; ne yazık ki TFF yönetiminin anlayışı, adaletsiz kararlar, ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor.

"HATALARIMIZDAN DERS ALDIK"

Birçok hatamız oldu, onlardan çok büyük dersler aldık.

"BİR DÖNEME DAHA İHTİYAÇ VAR"

İlk dönemi pek başarılı kullanamadık. Bir döneme daha ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. İkinci dönemde beklenen başarıyı ortaya koymak istiyoruz."

"ÇOK FARKLI TUTUM SERGİLEYECEĞİZ"

Bu sezonla beraber mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, bizi hedef alanlara karşı çok farklı tutumumuz olacağını, gereken cevapları vereceğimizi bilmenizi isterim. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılana cevap verecek...

"VİCDANIMIZ RAHAT"

Biz sadece işimizi yaptık. Finansal anlamda doğru adımlar attık. Bu çalışmaları kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Ben Fenerbahçe'ye almaya değil, vermeye geldim. Bu konuda da vicdanımız rahat.

"İKİNCİ DÖNEM FARKLI OLACAK"

Fenerbahçe'ye almaya değil, vermeye geldim. 3 yılın tecrübesiyle 2. dönem çok daha farklı olacaktır. Burada sonsuza kadar kalmaya niyetim yok. Aşırı uzun süreler kalındığında neler olduğunu da gördük. Kulüplerde başkanlık dönemlerine bir sınırlama getirilmeli.

"GEREKEN DERSİ ALDIK"

Yöneticilik ve başkanlıkların ilk yılları bizim kulübümüzde zor geçmiştir. Biz de bazı konularda zorlandık. Zaman zaman planlarımızı hayata geçiremedik. Camiamızın içi rahat olsun. Ben ve seçilecek olan arkadaşlarım gereken dersleri aldık.

"GELİN ADAY OLUN"

Biz yönetimi devraldığımızda, eski yönetim devir teslim yapma nezaketini bile göstermedi. Açık çağrıda bulunuyorum. Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız gelin anlatın. Aday olun.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu

Fenerbahçe, Süper Lig, Ali Koç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR (5)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi Çinliler sonunda başardı! ABD artık Mars'ta yalnız değil Çinliler sonunda başardı! ABD artık Mars'ta yalnız değil Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor         
15:00
Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım         
14:30
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı         
13:36
Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı         
13:20
Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez         
12:09
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
11:03
Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler         
10:31
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun 300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun         
09:38
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 15:39:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement