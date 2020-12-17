Son dakika... Aliağaspor, antrenmanlara ara vermiyor - Son Dakika

Son dakika... Aliağaspor, antrenmanlara ara vermiyor

17.12.2020 17:48
Son dakika... Aliağaspor, antrenmanlara ara vermiyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bölgesel Amatör Lig'in şampiyonluktaki iddialı takımlarından Aliağaspor, antrenmanlarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig'in şampiyonluktaki iddialı takımlarından Aliağaspor, antrenmanlarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Covid-19 tedbirleri kapsamında amatör ligleri Ocak ayına kadar ertelemesine rağmen Aliağaspor, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarını Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde sürdüren sarı-siyahlılar, bir yanda da TFF'nin liglerin başlatılması hakkında vereceği kararı bekliyor.

Sabırsızlıkla ligin başlamasını beklediklerini dile getiren Aliağaspor Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Sezonun başlamasını, tarihin açıklanmasını bekliyoruz. TFF yapmış olduğu açıklamalarla başvuru formları için kulüplere bilgi yazılarını yolladı. Aralık ayı sonunda katılımlar belli olacak. Ocak ayının başında da lig başlama tarihi ve statüler açıklanacak. Biz uzun zamandır hazırlanıyoruz, sabırsızlıkla liglerin başlamasını bekliyoruz. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, kulüp başkanımız ve değerli yöneticilerimiz Eylül ayından bu yana bize çok güzel bir çalışma ortamı sunuyorlar. Oyuncu kardeşlerimizle gayet istekli bir şekilde çalışmalara devam ediyorlar. Biz yarın lig başlayacakmış gibi hevesli, inançlı ve istekliyiz. Futbolcu kardeşlerimizle birlikte hedefimiz belli, onun için buradayız. Bu sene şampiyon olarak bir üst lige çıkmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Aliağa'da her şey hazır, liglerin başlayıp topun santraya konmasını bekliyoruz. Bu sene özlenen ve beklenen şampiyonluğu da Aliağamıza getireceğiz" şeklinde konuştu.

Sarı-siyahlıların yaptığı antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan taktik maçla son buldu. - İZMİR

Son dakika... Aliağaspor, antrenmanlara ara vermiyor
Son dakika... Aliağaspor, antrenmanlara ara vermiyor
Son dakika... Aliağaspor, antrenmanlara ara vermiyor
Son dakika... Aliağaspor, antrenmanlara ara vermiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Amatör Lig, Ocak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Aliağaspor, antrenmanlara ara vermiyor - Son Dakika Spor


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