Son dakika! Alinur Aktaş'tan 15 Temmuz videosu - Son Dakika

Son dakika! Alinur Aktaş'tan 15 Temmuz videosu

Son dakika haberleri: Alinur Aktaş'tan 15 Temmuz videosu Aktaş: "Destan yazan kahramanlarımızın hepsinden razıyız. Rabbim de cümlesinden razı olsun" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı.

Alinur Aktaş'tan 15 Temmuz videosu

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Aktaş: "Destan yazan kahramanlarımızın hepsinden razıyız. Rabbim de cümlesinden razı olsun"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı. Aktaş videoyu, "Destan yazan kahramanlarımızın hepsinden razıyız. Rabbim de cümlesinden razı olsun! 15 Temmuz'u asla unutmayacağız" notuyla paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında sosyal medya hesaplarından "Destan yazan kahramanlarımızın hepsinden razıyız. Rabbim de cümlesinden razı olsun! 15 Temmuz'u asla unutmayacağız" notuyla bir video paylaştı. 15 Temmuz 2016 akşamı yaşananların yer aldığı videoda seslendirmeyi Başkan Aktaş yaptı. Aktaş videoda, "15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız, keşke hiç olmasaydı. Peki ya onlar o gece orada olmasaydı? Köprüde bedenini siper edenler, canını yere serip tanka geçit vermeyenler Saraçhane'de şehadete hazırlık yapanlar, sözüm ona, ya elinin hamuruyla erkek işine karışanlar olmasaydı? Anaların duası, tekbirlerle şehadete koşanlar Bursa'da darbeye darbe yapan, milletin iradesinin savunucu nice kahraman vatandaşlar ya olmasaydı? O gece bu toprakların gerçek kahramanları olmasaydı; bugün milletin iradesi yok olacak, büyük Türkiye 'hasta adam' olmaya tekrar mahkum edilecekti. Yarınlar bayram olsun diye bu vatanın nice kahraman evladı, o gece vuslata ermek için canını siper etti. Destan yazan kahramanlarımızın hepsinden razıyız, Rabb'imde cümlesinden razı olsun. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Alinur Aktaş, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Alinur Aktaş'tan 15 Temmuz videosu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 03:21:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Alinur Aktaş'tan 15 Temmuz videosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]