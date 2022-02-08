Üye Girişi
Son Dakika | Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son Dakika | Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

08.02.2022 21:32
Son Dakika | Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber: Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Güneykent Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda meşrubat ile gıda kolisinin bulunduğu bölümdeki yangın, kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, tedbir amacıyla alışveriş merkezi boşaltıldı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol atına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Son Dakika | Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu
Son Dakika | Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu
Son Dakika | Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu
Son Dakika | Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

YORUMLAR
500

alışveriş, Toroslar, Mersin, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
21:11 Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 21:40:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement