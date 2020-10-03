Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektup ile Erdoğan ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, Türkiye "tek millet iki devlet" anlayışı ile Azerbaycan'a destek vermeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı mektup göndererek, Azerbaycan halkı adına teşekkür etti. Aliyev, mektubunda ilk olarak Ermenistan'ın provokasyonlarına değinerek, "27 Eylül'de Ermenistan, Azerbaycan'a karşı bir askeri provokasyon daha başlattı. Ermeni silahlı kuvvetleri, çeşitli yönlerden ağır toplar dahil olmak üzere çeşitli silahlar kullanarak yerleşim yerlerimize ve askeri mevzilerimize ateş açtı. Bu provokasyon sonucunda askerlerimiz, 2'si çocuk 19 sivil hayatını kaybetti, 55 sivil de yaralandı. Azerbaycan ordusu bir karşı saldırı başlattı. Bu Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı askeri provokasyona başvurduğu ilk olay değil. Temmuz-Ağustos aylarında yapılan askeri provokasyonlar ve yabancı vatandaşların işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yasadışı olarak yerleştirilmesi, Ermenistan'ın saldırgan politikasından vazgeçmediğini göstermektedir. Ermeni liderliği, 'Dağlık Karabağ Ermenistan ve meselesi' gibi ifadelerle müzakere sürecini anlamsız hale getirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev mektubunun devamında, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı bir sonraki askeri provokasyonunun ilk saatlerinden itibaren kardeş Türkiye Cumhuriyeti, bu hain saldırı eylemini her düzeyde şiddetle kınadı. Konuyla ilgili çok açık ve sert açıklamalarınız, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. İlgili Türk hükümet kurumlarının başkanları, milletvekilleri ve halk konuya sağlam ve net bir tavır koydular. Türk kardeşlerimizden her gün çok sayıda destek mektubu alıyorum. Bütün bunlar Azerbaycan-Türk birliğinin bir başka açık örneğidir ve Azerbaycan halkı tarafından çok değer görmektedir. Kendim ve Azerbaycan halkı adına sizlere ve kardeş Türkiye halkına bu destek için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ