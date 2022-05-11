Ürdün: Aljazeera muhabirinin öldürülmesi soğukkanlılıkla işlenmiş korkunç bir cinayet - Son Dakika

Ürdün hükümeti, Aljazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümünü, "soğukkanlılıkla işlenmiş korkunç bir cinayet" olarak nitelendirdi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Faysal eş-Şebul, Batı Şeria'nın Cenin kentinde görev yaptığı sırada kafasından gerçek mermiyle vurularak öldürülen Ebu Akile olayı hakkında ülkesinin resmi ajansı Petra'ya açıklamalarda bulundu.

Ebu Akile cinayetinin uluslararası hukuk açısından büyük bir ihlal olduğunu vurgulayan Sözcü Şebul, "Basın mensubu olduklarını ibraz eden resmi kıyafetlerini giymiş gazetecilere yönelik soğukkanlılıkla işlenmiş bu korkunç cinayeti kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Ebu Akile'nin görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınadı.

Ebu Akile'nin öldürülmesinden sorumlu kişilerin adalete teslim edilmesi talebinde bulunan Safedi, şunları kaydetti:

"Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. Bu, korkunç bir suçtur ve basın özgürlüğüne karşı açıkça bir saldırıdır. Yıllardır profesyonelce gerçekleri ve kardeş Filistin halkının acılarını aktaran gazeteciye rahmet diliyoruz. Ebu Akile'nin ailesine ve Aljazeera televizyonuna başsağlığı diliyorum."

Ürdün Meclisindeki Filistin Komitesinden yapılan yazılı açıklamada ise "İşgalci İsrail güçleri, suikastlarla Filistin topraklarında işlenen ihlalleri duyuran medyayı engellemeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bu tür suçlarla uluslararası hukuku ihlal ettiğine vurgu yapıldı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan?) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği bu tür suçlar için uluslararası adımların atılması çağrısında bulunuldu.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.