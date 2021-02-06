Son dakika... Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaralayan koca tutuklandı

Son dakika haberine göre Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaralayan koca tutuklandı Uşak'ta alkol yüzünden çıkan tartışmada bir kişi, karısını çenesinden silahla vurdu.

Alkol yüzünden çıkan tartışmada eşini silahla yaralayan koca tutuklandı UŞAK - Uşak'ta alkol yüzünden çıkan tartışmada bir kişi, karısını çenesinden silahla vurdu. Polis ekiplerince yakalanarak mahkemeye sevk edilen koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay Köme Mahallesi'ne bağlı 1.Yurt Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Gökhan A. alkol içme konusundan karısı G.A. ile tartıştı. Büyüyen tartışma sonucunda Gökhan A. yanında taşıdığı silahı ile karısına ateş açtı. Gökhan A., çenesinden yaraladığı G.A.'yı olay yerinde bırakarak 64 LC 869 plakalı kamyonetiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca Gökhan A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekiplerce saklandığı hurdalıkta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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