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ALKOLLLÜ SÜRÜCÜ, UYGULAMADAN KAÇARKEN MOTOSİKLETLE POLİSE ÇARPTI - Son Dakika

ALKOLLLÜ SÜRÜCÜ, UYGULAMADAN KAÇARKEN MOTOSİKLETLE POLİSE ÇARPTI

18.11.2021 08:40

İZMİR'in Konak ilçesinde uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletle polise çarpan sürücü yere düştü.

İZMİR'in Konak ilçesinde uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletle polise çarpan sürücü yere düştü. Kazada polis ile birlikte hafif şekilde yaralanan sürücü 2.33 promil alkollü çıktı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisleri uygulamasında Alsancak'tan Konak'a giden B.S. idaresindeki 35 ALH 172 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.S. uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletinin polise çarpması sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek yola savruldu. Kazada polis memuru ile B.S. hafif şekilde yaralandı. B.S. bir süre de polislere kimlik göstermemek için direndi. Karakola götürülen B.S.'nin kimliği tespit edilirken, yapılan alkol kontrolünde ise 2.33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. B.S.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezası kesildi.

ALKOLLLÜ SÜRÜCÜ, UYGULAMADAN KAÇARKEN MOTOSİKLETLE POLİSE ÇARPTI
ALKOLLLÜ SÜRÜCÜ, UYGULAMADAN KAÇARKEN MOTOSİKLETLE POLİSE ÇARPTI
ALKOLLLÜ SÜRÜCÜ, UYGULAMADAN KAÇARKEN MOTOSİKLETLE POLİSE ÇARPTI
ALKOLLLÜ SÜRÜCÜ, UYGULAMADAN KAÇARKEN MOTOSİKLETLE POLİSE ÇARPTI

Cumhuriyet, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALKOLLLÜ SÜRÜCÜ, UYGULAMADAN KAÇARKEN MOTOSİKLETLE POLİSE ÇARPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALKOLLLÜ SÜRÜCÜ, UYGULAMADAN KAÇARKEN MOTOSİKLETLE POLİSE ÇARPTI - Son Dakika
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