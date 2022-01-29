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Alkollü restorandaki kavga kamerada : 6 yaralı - Son Dakika

Alkollü restorandaki kavga kamerada : 6 yaralı

29.01.2022 10:26

Alkollü restorandaki kavga kamerada : 6 yaralı Eskişehir'de alkollü bir restoranda yaşanan kavga kanlı bitti.

Alkollü restorandaki kavga kamerada : 6 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de alkollü bir restoranda yaşanan kavga kanlı bitti. Bıçak ve pompalı tüfek kullanılan olayda 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, 23 Ocak Pazar gecesi Tepebaşı'na bağlı Siloönü Sokak'ta bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanda bulunan 2 ayrı grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle olay mekan dışına da taştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde alkollü restoranın önünde devam eden kavgada tekme ve yumrukların yanı sıra bıçaklar da kullanıldı. Görüntülerde bacağından bıçaklanan ve üstüne basmaktan zorlanan bir şahıs ile yaralandığı için ayakta duramayarak yere yığılan bir kişi dikkat çekti.

Güvenlik kameralarına yansıyan bıçaklı kavganın ardından gruplardan birinin pompalı tüfekle tekrar olay yerine geldiği öğrenildi. Hırsını alamayan bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 4 kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Olaya 10 kişinin karıştığı ve toplamda 1'i ağır olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Alkollü restorandaki kavga kamerada : 6 yaralı
Alkollü restorandaki kavga kamerada : 6 yaralı
Alkollü restorandaki kavga kamerada : 6 yaralı
Alkollü restorandaki kavga kamerada : 6 yaralı

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Pompalı Tüfek, Eskişehir, Tepebaşı, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü restorandaki kavga kamerada : 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü restorandaki kavga kamerada : 6 yaralı - Son Dakika
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