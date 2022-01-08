Son dakika: Alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da ablasının yaptırdığı barakada kalan Sabahattin Tanyeli, alkol alıp sarhoş olunca elindeki sigarayla uyuya kaldı. Çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Verilen haber üzerine olay yerine gelen abla Sabriye Tanyeli sinir krizi geçirirken "Bende bu kadar yapabildim" diyerek feryat etti.

Olay, 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yıkılan evinin ardından ablası tarafından yaptırılan barakada kalan Sabahattin Tanyeli (60), alkol almaya başladı. Gece ilerleyen saatlerinde sarhoş olan Tanyeli, sarhoş olunca içmek için yaktığı sigara ile sızdı. Elindeki sigara yüzünden barakada yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin barakadan çıkan yoğun dumanları görmesi üzerine durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Tanyeli'nin yanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ceset otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Verilen haber üzerine olay yerine gelen Abla Sabriye Tanyeli, Daha önceden barakanın olduğu yerde metruk binanın olduğunu ve kardeşinin o binada yaşadığını söylerken barakayı kendisinin yaptırdığını söyleyerek feryat etti.

Mahalle sakinlerinden Adem Susam, " Daha öncede yakıyordu, yaka yaka bu hale geldi işte. Ablası burayı daha yeni yaptırmıştı. En sonunda kendini yaktı. Sürekli alkol alan bir insandı zaten. Bir insan kendi kendini yakar mı? " dedi. - BURSA