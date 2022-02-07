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Son dakika! Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı

07.02.2022 08:37
Son dakika! Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkol alırken şişeyle ellerini kesip hastaneye gelen 2 şahıs, burada olay çıkarınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkol alırken şişeyle ellerini kesip hastaneye gelen 2 şahıs, burada olay çıkarınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 2 şahıs, alkol aldıkları sırada şişenin kırılmasıyla birlikte ellerini kesti. Daha sonra tedavi olmak üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 2 şahıs, burada kendi aralarında bağırarak küfürlü bir şekilde konuşmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan diğer hastaların tepki göstermesi üzerine alkollü şahıslar hastane içinde kavga çıkardı. Kavgaya hastane polisi ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Alkollü şahısların kavgayı sürdürmesi üzerine hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, hastanede taşkınlık yapan 2 alkollü şahsı gözaltına aldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Mert Gürenç/ İHA)

Son dakika! Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı
Son dakika! Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı
Son dakika! Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı - Son Dakika
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