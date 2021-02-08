Alkollü sürücü ambulansa çarptı: 3 yaralı

-Alkollü sürücünün aracından ruhsatsız 2 kuru sıkı silah çıktı

DÜZCE - Düzce'de alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, hasta taşıyan ambulansa çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce-Beyköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Beyköy'den aldığı hasta ile Düzce istikametine seyir halinde olan Kenan A. idaresinde 81 FN 941 plakalı Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil ambulansa, aynı istikamette seyir halinde olan Hüseyin V. idaresindeki 81 AAJ 055 plakalı FORD marka hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin V. ile birlikte yolcu olarak bulunan Muhammet H. ve Muhammet Efe A. Yaralandı. Bölgeye gelen 112 acil ambulans ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, Kenan A. İdaresindeki ambulansın içinde bulunan hasta da bölgeye gelen başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kaza sonrasında yapılan kontrollerde araç sürücüsü Hüseyin V.'nin 2,07 promil alkollü olduğunu tespit ederken, araç içerisinde ruhsatsız 2 kuru sıkı silah ele geçirildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, Kazayı haber alan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da bölgeye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.