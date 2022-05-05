Son dakika haberi... Alkollü sürücünün kullandığı otomobil jandarmadan kaçarken takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Alkollü sürücünün kullandığı otomobil jandarmadan kaçarken takla attı: 2 yaralı

05.05.2022 14:30

Son dakika haberler: Alkollü sürücünün kullandığı otomobil jandarmadan kaçarken takla attı: 2 yaralı Virajı alamayan alkollü sürücü takla atan otomobilden sağ çıktı Araç sürücüsüne 9 bin 634 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl el konuldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı...

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil jandarmadan kaçarken takla attı: 2 yaralı

Virajı alamayan alkollü sürücü takla atan otomobilden sağ çıktı

Araç sürücüsüne 9 bin 634 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl el konuldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, jandarma ekiplerinden kaçarken takla attı. Ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan 6 ay el konulduğu belirlenen sürücüye 9 bin 634 TL para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe istikametinden Yeniköy istikametine gitmekte olan Selehattin G.'nin kullandığı 80 ACP 619 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi hudutlarını geçtikten sonra virajı alamayarak takla atıp sulama kanalından karşıya geçerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi, Side Jandarma Karakolu'na bağlı ekip ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan hafif yaralı olarak çıkan otomobil sürücüsü Selehattin G. ve otomobilde bulunan Bora K. sağlık ekibinin hastaneye götürme talebine olumsuz cevap verirken, yapılan alkol muayenesinde araç sürücüsünün 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta tabanca bulunması üzerine sürücü ve yanındaki arkadaşı jandarma tarafından gözaltına alındı. Araçta bulunan 2 kişinin gelen silahlı tehdit ihbarı üzerine Gültepe Mahallesi'ne gelen Side Jandarma Karakolu ekiplerini görünce kaçtıkları ve kısa bir süre sonra da kaza yaptıkları belirlendi.

İkinci kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı

Otomobili kullanan Selehattin G.'nin daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine 6 aylığına el konulduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 286 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de ehliyeti olmayan kişiye aracını kullandırmak suçundan 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 9 bin 634 TL para cezası uygulandı. Araç sürücüsünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, otomobil bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi.

Son dakika haberi... Alkollü sürücünün kullandığı otomobil jandarmadan kaçarken takla attı: 2 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücünün kullandığı otomobil jandarmadan kaçarken takla attı: 2 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücünün kullandığı otomobil jandarmadan kaçarken takla attı: 2 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücünün kullandığı otomobil jandarmadan kaçarken takla attı: 2 yaralı
Son dakika haberi... Alkollü sürücünün kullandığı otomobil jandarmadan kaçarken takla attı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Alkollü sürücünün kullandığı otomobil jandarmadan kaçarken takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Alkollü sürücünün kullandığı otomobil jandarmadan kaçarken takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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