Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün öldürdüğü eşi için adliye önünde adalet istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün öldürdüğü eşi için adliye önünde adalet istedi

07.10.2022 09:52

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün öldürdüğü eşi için adliye önünde adalet istedi 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 6 yıl hapis cezası aldı Acılı eş Nermin Şahin: "6 yıl ceza nedir, bu mu adalet?

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün öldürdüğü eşi için adliye önünde adalet istedi

1 kişinin ölümüne neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 6 yıl hapis cezası aldı

Acılı eş Nermin Şahin: "6 yıl ceza nedir, bu mu adalet?"

Avukat Damla Mutluer: "İki araç arasına sıkıştırıp 11,8 metre sürüklemiş"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yol kenarında aracının yanında bekleyen Oğuz Şahin'e otomobille çarparak ölümüne neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Adnan Gezer, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından adliye önünde gözyaşlarına hakim olamayan Oğuz Şahin'in eşi Nermin Şahin, verilen cezaya tepki göstererek, "6 yıl ceza nedir, bu mu adalet? Ağır ceza mahkemesinde yargılansın, daha ağır ceza alsın" dedi.

Kaza, geçen yıl Temmuz ayında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Karayatak köyünde meydana gelmişti. Alkollü olduğu ileri sürülen Adnan Gezer yönetimindeki 03 HH 337 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 09 RZ 017 plakalı aracının yakınında bekleyen Oğuz Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Oğuz Şahin ağır yaralandı. Adnan Gezer ise otomobille uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Oğuz Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahin'in cenazesi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

27 gün sonra serbest kalmıştı

Kazanın ardından gözaltına alınan Adnan Gezer, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 27 gün tutuklu kalan şüpheli, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Emirdağ Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık karar duruşmasına katılmadı

Emirdağ Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8'inci celsesinde mahkeme, kararını açıkladı. Duruşmaya kazada hayatını kaybeden Oğuz Şahin'in eşi Nermin Şahin ve kızı ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Adnan Gezer mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadı.

Avukat beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Adnan Gezer'in asli kusurlu olarak yol kenarında bulunan yayaya çarptığı ve alınan raporda alkollü olduğu gerekçesiyle 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Yarı oranında artırımla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararı açıklayan hakim, sanık Adnan Gezer hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmetti. Kararda, sanıkta tespit edilen alkol miktarı dikkate alınarak yarı oranında ceza artırımı uygulandı.

"Ehliyeti olmayan, alkol alan bir insana araba verilir mi"

Kazada ölen Oğuz Şahin'in eşi Nermin Şahin, duruşmanın sona ermesinin ardından adliyenin önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Merdivenlere oturarak ağlayan ve verilen cezaya adeta isyan eden Şahin, "Az bir ceza aldığı için mahvoldum. Beni bitirdiler, tükettiler. Adalet bu mu? Benim eşimi öldürdü, kaçtı gitti. Ambulans çağırsaydı belki de eşim kurtulurdu. Ben her gün eşimin hayalleriyle yaşıyorum. Benim çocuklarım baba eksikliği yaşadı. Eşim benim her şeyimdi. 4-6 yıl nedir, adalet bu mu? Benim eşimin toprağın altında kemikleri kalmadı. Ben mezarlığına gidemiyorum. Eşim rüyamda bana hesap soruyor. Ehliyeti olmayan, alkol alan bir insana araba verilir mi? Benim canımı yaktılar, başkasının canı yanmasın. Bu son olsun. Ben eşimi, Oğuz'umu istiyorum. Öldürüp bırakıp gitti. Bir de 10 dakika sonra gelip, öldürüp kaçıp gidip de bana baş sağlığı diliyor. Ne bu yüzsüzlük. 6 yıl ceza nedir, bu mu adalet. Ben adaletin yerine gelmesini istiyorum. Benim eşim hala toprağın altındaysa onun da hapishanede çürümesini istiyorum. Benim yavrularım babasız, torunum dedesiz kaldı. Hepimizin psikolojisini mahvetti. Ağır ceza mahkemesinde yargılansın, daha ağır ceza alsın. Ben başka bir şey istemiyorum. Ne olur benim içimi soğutsunlar, 25-30 yıl versinler. Benim eşim yaşamadıysa, o da yaşamasın" diye konuştu.

"İki araç arasına sıkıştırıp 11,8 metre sürüklemiş"

Duruşmanın ardından kararı değerlendiren Nermin Şahin'in avukatı Damla Mutluer, "Adnan Gezer isimli kişi, yol kenarında duran Oğuz Şahin'i iki araç arasına sıkıştırıp 11,8 metre sürüklemiş. Bu kişinin daha sonra ehliyetsiz olduğu ve yapılan tespitlerde de 2.54 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kişi yakalandığında sadece 27 gün tutuklu kalmış, sonrasında ise serbest bırakılmıştır. Adli Tıp Kurumu raporlarında Şahin'in tamamen kusursuz, kusurlu olan kişinin de sanık olduğu ortaya çıkmıştır. Davanın son celsesi görüldü. Biz mahkemeden ısrarla suçun olası kastla işlendiğini ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğiyle ilgili beyanlarda bulunduk ancak taleplerimiz reddedildi. Sanık 'bilinçli taksirle insan öldürme' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlı yargılanıyor Boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlı yargılanıyor Sosyal medyada paylaşılan drift pahalıya patladı Sosyal medyada paylaşılan drift pahalıya patladı Konya haberleri... Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Konya haberleri... Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Kaynak: İHA

Tragger, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün öldürdüğü eşi için adliye önünde adalet istedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:40 Amirallerin Montrö bildirisi davasında savcı, 91 kişiye beraat, 12 kişiye mahkumiyet kararı talep etti
10:27 Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası en ucuz kahve 36 lirayı buldu
10:08 Baldızını sokak ortasında öldüren şahıs, "Neden yaptın?" sorusunu bu sözlerle yanıtladı: Aşağılayıcı sözler söyledi, psikolojim iyi değildi
10:07 Yunanistan basınından bomba iddia: Erdoğan ile Miçotakis, Prag'taki akşam yemeğinde tartıştı
09:56 Polisi arayıp "Karımı öldürdüm" diyen şahıs, kan donduran cinayeti anlattı! 1 saat başında beklediği ağır yaralı kadına bir kez daha ateş etmiş
09:55 Usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti
09:38 Akaryakıta 1 haftada 3 kez zam gelmesinin ardından İstanbul'da motorin 27.09 lira oldu
09:34 2 gün önce boşanan şarkıcı Tuğba Özerk, "Merhaba ben Isabel" diyerek dans etti
09:32 Akşener, CHP'nin "başörtüsü" girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım
09:17 Kırıkkale'de çiftçinin yetiştirdiği ürünler, indirimli fiyattan tüketiciye ulaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 11:10:41. #1.11#
SON DAKİKA: Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün öldürdüğü eşi için adliye önünde adalet istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement