Allianz'dan "İkinci Bahar" ve "Çocuğum Evimde Güvende" hizmetleri - Son Dakika

Allianz'dan "İkinci Bahar" ve "Çocuğum Evimde Güvende" hizmetleri

19.04.2021 13:12
Allianz'dan

Allianz Türkiye, sağlık sigortaları alanında hayata geçirdiği fark yaratan uygulamalarıyla sigortalılarının yaşamlarının her anında yanında olmaya devam ediyor.

Allianz Türkiye, sağlık sigortaları alanında hayata geçirdiği fark yaratan uygulamalarıyla sigortalılarının yaşamlarının her anında yanında olmaya devam ediyor.

Allianz Türkiye açıklamasına göre, varoluş amacı "Allianz Seninle"yi tüm faaliyetlerinin temeline yerleştiren Allianz Türkiye, sigortalılarının "yaşam boyu sağlık ortağı" olma vizyonu ile hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Allianz, sağlık sigortalarındaki lider konumunu bu alanda hayata geçirdiği 2 yeni hizmet ile pekiştiriyor. "Çocuğum Evimde Güvende" kiti ile Allianz bebeklerini ev kazalarına karşı korumayı hedefleyen Allianz Türkiye, ileri yaşlardaki sağlık sigortalılarına yönelik geliştirdiği "İkinci Bahar" programı kapsamında sunduğu avantajlarla da fark yaratmaya devam ediyor.

"İkinci Bahar" programı, Allianz'ın bireysel tamamlayıcı ve modüler sağlık sigortası sahibi müşterilerinin yaş aldıkça hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler içeren, yaş almanın ödül olarak geri döndüğü bir bağlılık programı. "İkinci Bahar"ın birinci faz hizmetleri kapsamında 60 yaş ve üzerindeki sağlık sigortası sahibi müşteriler, herhangi bir soru veya ihtiyaçları için müşteri hizmetlerini aradıklarında sesli yanıt sisteminde vakit kaybetmeden müşteri temsilcisine erişim sağlayabiliyor.

Program ile 65 yaş ve üzerindeki sağlık müşterilerine, sağlık harcama oranlarına göre yürürlükteki poliçe primlerinin yüzde 5'i tutarında puan yüklemesi yapılıyor. Sigortalılar, sağlık cüzdanlarındaki puanlarını görmek için Allianz'ım mobil uygulamasını indirerek sahip oldukları puanları, yeni sağlık poliçesi alımlarında ya da yenilemelerinde kullanabiliyor.

Allianz, 70 yaş ve üzerindeki sağlık müşterilerinin herhangi bir ameliyat veya yatarak tedavi ihtiyacı durumunda, salgın koşulları göz önünde bulundurularak İstanbul, Ankara ve İzmir'de isteğe bağlı hastane transfer hizmeti sunarken, operasyon geçirmesi gereken müşterilerine ise evlerine döndüklerinde bu süreci daha rahat ve keyifli geçirmeleri için özel bir kit gönderiyor.

Bireysel tamamlayıcı ve modüler sağlık sigortası sahibi müşterilerinin, otomatik olarak dahil olduğu programın ikinci fazında yeni hizmetlerin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"Çocuğum Evimde Güvende" ile çocukların ilk maceraları daha güvenli

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yaralanma ve incinmelere bağlı nedenlerle her yıl 1 milyon çocuk hayatını kaybediyor. Neredeyse tüm okul öncesi çocukluk çağı yaralanmalarının yarısı evde meydana geliyor.

UNICEF'e göre de kaza geçiren çocukların yüzde 70'ten fazlası bu kazaları evde geçiriyor. Kazaların yüzde 60'ı çocukların davranışlarından değil, içinde bulundukları fiziksel çevreden kaynaklanıyor.

Güvenlik ekipmanları ile evde güvenlik eğitiminin, kazaların önlenmesinde büyük etkisi olduğu gerçeğinden yola çıkan Allianz Türkiye, "Çocuğum Evimde Güvende" projesi kapsamında, ev kazalarını önleyici aparatlardan oluşan kit ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmeler ile müşterilerine destek oluyor.

Allianz, içinde ocak kilidi, ocak koruma, fırın kapağı kilidi, çekmece ve dolap kilidi, buzdolabı kilidi, mobilya sabitleyici, köşe koruyucular, kapı kolu koruyucu, klozet kilidi ve priz kapağı koruyucu bulunan kitlerle çocukların ilk maceralarını onlar için güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

"1,5 milyon sağlık sigortası müşterimize 'Allianz Seninle' diyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, sigortalılarının sağlıklarını, yıllar boyunca oluşturdukları varlıklarını koruma, hayatlarının tüm evrelerinde kendilerinin ve ailelerinin yanında olma misyonuyla çalıştıklarını belirterek, "Bizi, sadece sağlık harcamalarını karşılayan bir kurum olmanın ötesine taşıyan bu yaklaşımla bugün itibarıyla 1,5 milyon sağlık sigortası müşterimize 'Allianz Seninle' diyoruz." ifadesini kullandı.

Ani ve beklenmedik sağlık sorunlarının çözümünü ve bir kaza sonucu gerekebilecek tedavileri kapsayan, kritik hastalıklarında onlara destek olan poliçelerle hizmet verdiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik modelimizin temelinde yatan önleyici çözümler sunma, hastalandıklarında yaşam konforlarını artırma ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleri konusunda yaşam boyu danışmanlık vermek için de çalışıyoruz. Yenilikçi ve ayrıcalıklı hizmetlerle sigortalılarımızın kolaylıkla ulaşıp içeriğini anlayabileceği, teknoloji ile desteklenmiş ürünler sunmaya, hızlı ve ulaşılabilir olmaya ve tüm kanallarda ihtiyaçlara özel çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Allianz'dan İkinci Bahar ve Çocuğum Evimde Güvende hizmetleri

Okan Özdemir, Sigorta, Türkiye, Kaza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Allianz'dan 'İkinci Bahar' ve 'Çocuğum Evimde Güvende' hizmetleri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cengiz'in, Cengiz'in, "Donk'un cinsel partisinden bıktık" söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum         
14:21
Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı         
14:05
Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın         
13:35
Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı         
13:20
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek         
12:07
Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi         
11:54
Aralarında eski muhtarın da olduğu iki kişi, zihinsel engelli kadını önce dövüp, ardından tecavüz etti Aralarında eski muhtarın da olduğu iki kişi, zihinsel engelli kadını önce dövüp, ardından tecavüz etti         
11:05
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi         
10:45
Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu         
10:28
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Genç savcı koronavirüse yenik düştü Genç savcı koronavirüse yenik düştü         
22:50
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 14:46:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Allianz'dan "İkinci Bahar" ve "Çocuğum Evimde Güvende" hizmetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei