Allianz'dan "İkinci Bahar" ve "Çocuğum Evimde Güvende" hizmetleri

Allianz Türkiye, sağlık sigortaları alanında hayata geçirdiği fark yaratan uygulamalarıyla sigortalılarının yaşamlarının her anında yanında olmaya devam ediyor.

Allianz Türkiye açıklamasına göre, varoluş amacı "Allianz Seninle"yi tüm faaliyetlerinin temeline yerleştiren Allianz Türkiye, sigortalılarının "yaşam boyu sağlık ortağı" olma vizyonu ile hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Allianz, sağlık sigortalarındaki lider konumunu bu alanda hayata geçirdiği 2 yeni hizmet ile pekiştiriyor. "Çocuğum Evimde Güvende" kiti ile Allianz bebeklerini ev kazalarına karşı korumayı hedefleyen Allianz Türkiye, ileri yaşlardaki sağlık sigortalılarına yönelik geliştirdiği "İkinci Bahar" programı kapsamında sunduğu avantajlarla da fark yaratmaya devam ediyor.

"İkinci Bahar" programı, Allianz'ın bireysel tamamlayıcı ve modüler sağlık sigortası sahibi müşterilerinin yaş aldıkça hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler içeren, yaş almanın ödül olarak geri döndüğü bir bağlılık programı. "İkinci Bahar"ın birinci faz hizmetleri kapsamında 60 yaş ve üzerindeki sağlık sigortası sahibi müşteriler, herhangi bir soru veya ihtiyaçları için müşteri hizmetlerini aradıklarında sesli yanıt sisteminde vakit kaybetmeden müşteri temsilcisine erişim sağlayabiliyor.

Program ile 65 yaş ve üzerindeki sağlık müşterilerine, sağlık harcama oranlarına göre yürürlükteki poliçe primlerinin yüzde 5'i tutarında puan yüklemesi yapılıyor. Sigortalılar, sağlık cüzdanlarındaki puanlarını görmek için Allianz'ım mobil uygulamasını indirerek sahip oldukları puanları, yeni sağlık poliçesi alımlarında ya da yenilemelerinde kullanabiliyor.

Allianz, 70 yaş ve üzerindeki sağlık müşterilerinin herhangi bir ameliyat veya yatarak tedavi ihtiyacı durumunda, salgın koşulları göz önünde bulundurularak İstanbul, Ankara ve İzmir'de isteğe bağlı hastane transfer hizmeti sunarken, operasyon geçirmesi gereken müşterilerine ise evlerine döndüklerinde bu süreci daha rahat ve keyifli geçirmeleri için özel bir kit gönderiyor.

Bireysel tamamlayıcı ve modüler sağlık sigortası sahibi müşterilerinin, otomatik olarak dahil olduğu programın ikinci fazında yeni hizmetlerin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"Çocuğum Evimde Güvende" ile çocukların ilk maceraları daha güvenli

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yaralanma ve incinmelere bağlı nedenlerle her yıl 1 milyon çocuk hayatını kaybediyor. Neredeyse tüm okul öncesi çocukluk çağı yaralanmalarının yarısı evde meydana geliyor.

UNICEF'e göre de kaza geçiren çocukların yüzde 70'ten fazlası bu kazaları evde geçiriyor. Kazaların yüzde 60'ı çocukların davranışlarından değil, içinde bulundukları fiziksel çevreden kaynaklanıyor.

Güvenlik ekipmanları ile evde güvenlik eğitiminin, kazaların önlenmesinde büyük etkisi olduğu gerçeğinden yola çıkan Allianz Türkiye, "Çocuğum Evimde Güvende" projesi kapsamında, ev kazalarını önleyici aparatlardan oluşan kit ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmeler ile müşterilerine destek oluyor.

Allianz, içinde ocak kilidi, ocak koruma, fırın kapağı kilidi, çekmece ve dolap kilidi, buzdolabı kilidi, mobilya sabitleyici, köşe koruyucular, kapı kolu koruyucu, klozet kilidi ve priz kapağı koruyucu bulunan kitlerle çocukların ilk maceralarını onlar için güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

"1,5 milyon sağlık sigortası müşterimize 'Allianz Seninle' diyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, sigortalılarının sağlıklarını, yıllar boyunca oluşturdukları varlıklarını koruma, hayatlarının tüm evrelerinde kendilerinin ve ailelerinin yanında olma misyonuyla çalıştıklarını belirterek, "Bizi, sadece sağlık harcamalarını karşılayan bir kurum olmanın ötesine taşıyan bu yaklaşımla bugün itibarıyla 1,5 milyon sağlık sigortası müşterimize 'Allianz Seninle' diyoruz." ifadesini kullandı.

Ani ve beklenmedik sağlık sorunlarının çözümünü ve bir kaza sonucu gerekebilecek tedavileri kapsayan, kritik hastalıklarında onlara destek olan poliçelerle hizmet verdiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik modelimizin temelinde yatan önleyici çözümler sunma, hastalandıklarında yaşam konforlarını artırma ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleri konusunda yaşam boyu danışmanlık vermek için de çalışıyoruz. Yenilikçi ve ayrıcalıklı hizmetlerle sigortalılarımızın kolaylıkla ulaşıp içeriğini anlayabileceği, teknoloji ile desteklenmiş ürünler sunmaya, hızlı ve ulaşılabilir olmaya ve tüm kanallarda ihtiyaçlara özel çözümler üretmeye devam edeceğiz."