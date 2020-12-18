Son dakika: Alltıntaş'ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı - Son Dakika

Son dakika: Alltıntaş'ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı

18.12.2020 09:13
Son dakika: Alltıntaş'ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı, System.String[]

Son dakika haber... Kütahya'nın AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçesinde ağaç dikme etkinliğine katıldı ve ilçede devam eden yatırımları inceledi.

Kütahya'nın AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçesinde ağaç dikme etkinliğine katıldı ve ilçede devam eden yatırımları inceledi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Kocatürk, İlçe Başkanı Hakan Uşak, Kadın Kolları Başkanı Başak Erdiç, Gençlik kolları Başkanı Ahmet Tekin, il Genel Meclis üyeleri, Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk, Gençlik ve Spor il Müdürümüz, Feyzullah Gayret, belediyemizi ziyaret ettiler. Canlı hayvan pazarını ve Avşar deresi taşkın ve kıyı düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledik. Ayrıca çevre yolunda devam eden ağaçlandırma çalışmasına iştirak ettik ve fidan dikimi yaptık. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Son dakika: Alltıntaş'ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı
Son dakika: Alltıntaş'ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı
Son dakika: Alltıntaş'ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı
Son dakika: Alltıntaş'ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı
Son dakika: Alltıntaş'ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı
Son dakika: Alltıntaş'ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı
Son dakika: Alltıntaş'ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı

Altıntaş, AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Alltıntaş'ta yatırımlar incelendi, fidan dikimi yapıldı - Son Dakika


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