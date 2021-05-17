Son dakika: Alman Dış İstihbaratı Instagram'da hesap açtı - Son Dakika

Alman Dış İstihbaratı (BND) gençlere ulaşmak amacıyla Instagram'da "bndkarriere" adıyla profil açtı.

Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan BND Başkanı Bruno Kahl, modern bir işverenin, iş başvurusu yapacak kişilerin gezindiği yerlerde bulunması gerektiğini belirtti.

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde de Kahl'ın, "Instagram sayfamızda siyasi tartışma yürütmeyeceğiz. Üniversite mezunlarına ve özellikle genç yeteneklere profesyonel bir izlenim vermek için modern yollara gitmeliyiz. Operasyonlardan, gizli bilgilerden ve metotlardan bahsedilmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 2 yıldır Youtube kanalı bulunan BND'nin, Instagram üzerinden bilgisayar, doğa bilimleri, matematik ve teknik konulara ilgi duyan gençlere hitap edeceği kaydedildi.

BND'nin Instagram hesabında ilk olarak yeni inşa edilen karargah binasının fotoğrafı paylaşıldı.

Öte yandan BND, mart ayında konusunda uzman hackerleri işe almak için Twitter'da ("#FollowTheGlitchKarnickel") adlı bir kampanya başlatmıştı.