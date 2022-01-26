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Son Dakika | Alman hükümeti 2022 büyüme tahminini yüzde 3,6'ya düşürdü - Son Dakika

Son Dakika | Alman hükümeti 2022 büyüme tahminini yüzde 3,6'ya düşürdü

26.01.2022 15:50
Son Dakika | Alman hükümeti 2022 büyüme tahminini yüzde 3,6'ya düşürdü

Son dakika habere göre Almanya'da yeni hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 4,1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19'un Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekti.

Almanya'da yeni hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 4,1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19'un Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekti.

Almanya Bakanlar Kurulu, Alman hükümetinin 2022 için Yıllık Ekonomik Raporunu onayladı.

Buna göre, bu yıl için Angela Merkel başbakanlığında eski Alman hükümetinin yüzde 4,1 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisi yüzde 3,6'ya düşürüldü.

Raporda, "Yılın başlangıcında ekonomik faaliyetler, özellikle hizmet sektörlerinde, Kovid-19 salgını nedeniyle hala baskı altında." denildi.

Alman hükümetinin ekonomik raporunda, koronavirüs krizi sonrası ekonomik toparlanmanın bu yıl daha önce beklenenden daha zayıf olacağı ve daha yüksek enflasyonun buna eşlik edeceği belirtildi.

Raporda, ülkede enflasyonun geçen yıl yüzde 3,1'den sonra bu yıl yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesinin beklendiği yer aldı.

Küresel tedarik zincirinde darboğazların devam etmesine rağmen ihracatın bu yıl yüzde 5,5 büyümesi öngörülen raporda, ithalatın da yüzde 6,3 artacağı tahmini yapıldı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kovid-19 salgınının etkileri hala hissediliyor ve birçok şirket bununla mücadele ediyor. Bununla birlikte, ekonomimizin temelleri sağlamlığını koruyor. Bu yıl yüzde 3,6 büyümeyi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Alman Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) ilk tahminlere göre, 2021'in son çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 0,5 ile 1,0 arasında küçüldü.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin daha da düşmesini bekliyor.

Teknik olarak resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor. Destatis, son çeyreğine ilişkin öncü verileri 28 Ocak'ta açıklayacak.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgını ve tedarik sıkıntılarına rağmen öncü verilerle 2021'de yüzde 2,7 büyüme kaydetmişti. Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 4,9 küçülmüş ve 10 yıldır devam eden büyüme trendi bitmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Alman hükümeti 2022 büyüme tahminini yüzde 3,6'ya düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Alman hükümeti 2022 büyüme tahminini yüzde 3,6'ya düşürdü - Son Dakika
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