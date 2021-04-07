Son Dakika | Alman hükümeti Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısa süreli sert tedbirlerin alınmasından yana - Son Dakika

Son Dakika | Alman hükümeti Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısa süreli sert tedbirlerin alınmasından yana

07.04.2021 15:29
Son Dakika | Alman hükümeti Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısa süreli sert tedbirlerin alınmasından yana, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülke genelinde kısa süreli sert tedbirlerin alınmasının doğru olacağını söyledi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülke genelinde kısa süreli sert tedbirlerin alınmasının doğru olacağını söyledi.

Demmer, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, şu anda yeni vakalara ilişkin iyi bir veri tabanına sahip olmadıklarını ancak yoğun bakımdaki yatakların doluluk sayılarından önemli işaretler aldıklarını ifade etti.

Yoğun bakımdaki hasta sayılarının hızla arttığına işaret eden Demmer, "Yoğun bakım doktorları kaygılı ve uyarılarda bulunuyorlar. Bundan dolayı kısa süreli sert tedbirlere ilişkin her talep doğrudur. Burada federal düzeyde birlikte hareket etmek de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Demmer, bu yönde çeşitli görüşmelerin yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamaya göre, 4 bin 439 hasta Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda bulunuyor. Bu sayı, mart başında 2 bin 800 seviyelerinde seyrediyordu.

12 Nisan'da salgındaki durum ve alınacak tedbirler görüşülecek

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları, 12 Nisan'da salgındaki durumu ve alınacak yeni tedbirleri görüşmeyi planlıyor.

Kuzey- Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, daha önce ülke genelinde kısa süreli sert tedbirlerin alınmasını istemişti.

Son 24 saatte 298 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 677 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 910 bin 445'e çıktı.

298 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 77 bin 401'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 614 bin 500'e ulaştı.

Aşı kampanyası devam ediyor

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında, 10 milyon 793 bin 677 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 633 bin 839 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 15 milyon 427 bin 516 doz aşı uygulandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Hükümet, Almanya, Sözcü, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Alman hükümeti Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısa süreli sert tedbirlerin alınmasından yana - Son Dakika


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