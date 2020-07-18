Son dakika... Alman turizm acentelerine Ege'nin güzellikleri anlatıldı (2) - Son Dakika

Son dakika... Alman turizm acentelerine Ege'nin güzellikleri anlatıldı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre KUŞADASI'NDAKİ OTELLERE TAM NOTAlmanya'nın önde gelen turizm acentelerinin temsilcilerinin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki programı sürüyor.

KUŞADASI'NDAKİ OTELLERE TAM NOT

Almanya'nın önde gelen turizm acentelerinin temsilcilerinin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki programı sürüyor. Bu sabah İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret eden turizmciler, öğleden sonra yeniden Kuşadası'na döndü.

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Alman tur operatörü temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile birlikte kentteki 5 yıldızlı otelleri gezdi. İşletme yetkililerinden koronavirüse karşı alınan önlemler hakkında bilgi alan turizmciler, tesislere tam not verdi.

'AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN BİLE DAHA GÜVENLİ'

Türkiye'nin turizm alanında 2023 hedeflerine ulaşması için bakanlık olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Almanya'dan Türkiye'ye turist yollayan acentelerin temsilcilerini buraya getirerek İzmir, Kuşadası ve Aydın Bölgesi'nde gezdirdik. Böylece sağlık ve güvenlik sistemimizi yerinde incelemelerini sağladık. Bugün de Kuşadası ile ilgili programı gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmelerde, acente temsilcileri bize turistik işletmelerimizin güvenli ve sağlıklı olduğunu söylediler. Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli bir turizm altyapısına sahip olduğumuzu belirttiler. Türkiye açısından çok yararlı bir program oldu" diye konuştu.


Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Alman turizm acentelerine Ege'nin güzellikleri anlatıldı (2) - Son Dakika
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