Son dakika... Alman turizm acentelerine Ege'nin güzellikleri anlatıldı (2) - Son Dakika

KUŞADASI'NDAKİ OTELLERE TAM NOT
Almanya'nın önde gelen turizm acentelerinin temsilcilerinin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki programı sürüyor. Bu sabah İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret eden turizmciler, öğleden sonra yeniden Kuşadası'na döndü.
Türkiye'nin turizm alanında 2023 hedeflerine ulaşması için bakanlık olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Almanya'dan Türkiye'ye turist yollayan acentelerin temsilcilerini buraya getirerek İzmir, Kuşadası ve Aydın Bölgesi'nde gezdirdik. Böylece sağlık ve güvenlik sistemimizi yerinde incelemelerini sağladık. Bugün de Kuşadası ile ilgili programı gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmelerde, acente temsilcileri bize turistik işletmelerimizin güvenli ve sağlıklı olduğunu söylediler. Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli bir turizm altyapısına sahip olduğumuzu belirttiler. Türkiye açısından çok yararlı bir program oldu" diye konuştu.