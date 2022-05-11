Son dakika! Almanya, Aljazeera muhabirinin ölümünün "kapsamlı ve hızlı" aydınlatılmasını istedi - Son Dakika
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Son dakika! Almanya, Aljazeera muhabirinin ölümünün "kapsamlı ve hızlı" aydınlatılmasını istedi

11.05.2022 16:05
Son dakika! Almanya, Aljazeera muhabirinin ölümünün "kapsamlı ve hızlı" aydınlatılmasını istedi

Son dakika haberler... Almanya, Aljazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülmesi olayının "kapsamlı ve hızlı" aydınlatılmasını istedi.

Almanya, Aljazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülmesi olayının "kapsamlı ve hızlı" aydınlatılmasını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Aljazeera televizyonunun muhabiri Abu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorusuna cevap verdi.

Sasse, Akile'nin öldürülmesi hakkındaki haberleri not ettiklerini belirterek, Alman hükümeti için bu haberlerin sarsıcı olduğunu ifade etti.

Basın mensuplarının korunmasının hukuk devletinin temel unsuru olduğunu vurgulayan Sasse, "Bu elbette medya temsilcilerinin çatışma durumlarından haber yapabilmelerini ve böylelikle önemli katkı sağlamalarını da içerir. Bu ölümün kapsamlı ve hızlı bir şekilde aydınlatılmasını ve sorumluların hesaba çekilmesini varsayıyoruz ve bekliyoruz." diye konuştu.

Sasse, gazetecinin ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı, olayda yaralanan gazeteciye de acil şifalar diledi.

"Hesap verilebilirlik nasıl sağlanmalı?" sorusuna Sasse, "Elbette bunun bilincindeyiz. Geçmişte defalarca, örneğin İsrail silahlı kuvvetleri tarafından olayları açıklığa kavuşturmak için belirli mekanizmaların olduğunu belirtmiştik. Şimdi bu durumda ilk yapılması gereken olayı aydınlatmak." yanıtını verdi.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

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Batı Şeria, Almanya, İsrail, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Almanya, Aljazeera muhabirinin ölümünün 'kapsamlı ve hızlı' aydınlatılmasını istedi - Son Dakika


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