Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika Dünya

Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı

24 dakika önce

Son dakika: Koronavirüs testi pozitif çıkan bir doktorla temas kurduğunun tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya alan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kovid-19 test sonucu negatif çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı.

Seibert, Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti. Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 111'E YÜKSELDİ

Öte yandan, Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 111'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 26 bin 220'ye yükseldi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı açıklamada, Almanya'da iyileşenlerin sayısının 2 bin 809 olduğunu belirtti.

Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu

Angela Merkel, Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:45 

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