Son Dakika: Merkel'den Türkiye açıklaması: AB Temsilcisi'nden işbirliğimiz hakkında rapor hazırlamasını istedik - Son Dakika
Son Dakika: Merkel'den Türkiye açıklaması: AB Temsilcisi'nden işbirliğimiz hakkında rapor hazırlamasını istedik
11.12.2020 13:33
Son dakika: AB Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Merkel, "Bir sonraki zirveye kadar AB Yüksek Temsilcisinden Türkiye ile işbirliğimiz hakkında rapor hazırlamasını istedik" dedi.
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11.12.2020 13:42:42. #1.11#
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