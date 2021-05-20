Son dakika... Almanya Başbakanı Merkel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Abbas görüşmede, Orta Doğu'daki mevcut gelişmeleri ele aldı.

Şansölye Merkel ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, (İsrail ve Filistinliler arasında) hızlı bir ateşkesin sağlanması için girişimlerin desteklenmesine devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Merkel ayrıca, Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırılarına karşı İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ileri sürdü.

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