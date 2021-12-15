Almanya Başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını açıkladı - Son Dakika

Almanya'da 1 hafta önce kurulan koalisyon hükümetinin Başbakanı Olaf Scholz, 4 yıllık icraat planını Federal Meclisi'nde duyurdu.

Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, bugün Federal Meclis'te gerçekleştirdiği konuşmasında 4 yıllık icraat planını Federal Meclis'e anlattı. Scholz, bir haftalık görevinin ardından konuşmasında ağırlıklı olarak Covid-19 salgınıyla mücadele ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye değindi. Covid-19 salgınının üstesinden geleceklerini belirterek, halkı aşı kampanyasına destek vermeye çağıran Başbakan Scholz, "Bu günlerde cesareti korumak bazen zor oluyor. Salgın böyle devam mı edecek yoksa düzelecek mi endişesi duyuyoruz. Evet, tekrar daha iyi olacak. Bu krizi aşacağız. Aşı kampanyasına herkes katılır ve ay sonuna kadar 30 milyon kişi aşı tazelemesi yaptırırsa bu krizi aşmış olacağız" dedi. Aşı karşıtlarının yaptığı eylemlere de değinen Scholz, her türlü itiraza saygı duyduklarını ancak eylemlerin aşırıya kaçan şiddetine tahammül etmeyeceklerini söyledi.

"ENERJİDE DÖNÜŞÜME ODAKLANACAĞIZ"

Yeni hükümetin günlük hayatın kolaylaşması için teknik, sosyal ve kültürel alanlarda düzenlemeler yapacağını ifade eden Scholz, "Refahımızın kömür, petrol ve gaz yakmaya dayandığı 250 yılı geride bıraktık. Artık önümüzde fosil yakıtlardan çıkmak zorunda olduğumuz ve çıkacağımız yaklaşık 23 yıl var. Almanya'da 2045 yılına kadar iklim nötr olmalı. Hükümet, Paris İklim Anlaşmasına bağlıdır ve onun başarısına katkıda bulunacaktır. Bu, endüstrimizin ve ekonomimizin en az yüz yıl içinde en büyük dönüşümünü önümüze koyduğumuz anlamına geliyor" İfadelerini kullandı.

MERKEL'E TEŞEKKÜR

Öte yandan Scholz, yeni apartmanlar, demiryolları, şarj istasyonları, açık deniz rüzgar çiftlikleri ve elektrik şebekelerine yatırım yapılacağını duyurdu. Konuşmasında 16 yıl ülkenin Başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel'e teşekkür eden Scholz, Merkel'in 16 yıl boyunca Almanya'ya yaptığı hizmetlerin ve Berlin'deki iktidar değişikliğinin dünya çapında büyük bir hayranlık ve saygıyla karşılandığını söyledi.

(Mahmut Tosun - Mehmet Koca/ İHA)