Almanya'da 28 Ekim'den bu yana korona virüs tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Ekim tarihinden bu yana Almanya'da korona virüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un taburcu edildiği bildirildi. Yaklaşık 1 aydır Almanya'da tedavi gören Tebboune'un yakın zamanda evine döneceği aktarıldı.

Tebboune, bazı Cumhurbaşkanlığı yetkililerinde Covid-19 tespit edilmesi üzerine 24 Ekim'de karantinaya alınmıştı. 75 yaşındaki Tebboune'un korona virüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı açıklanmamış ancak Tebboune, 28 Ekim'de doktorların tavsiyesi üzerine bulunduğu hastaneden sağlık kontrolü için Almanya'ya götürülmüştü. Daha sonra yapılan açıklamada, Tebboune'un yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyurulmuştu.

(Muhammed Rabah/İHA)