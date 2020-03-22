Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı - Son Dakika Dünya

Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı

19 dakika önce

Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Aileler, hayat arkadaşlığı, mecburi mesleki gerekçeler, toplu taşıma araçları ya da cenazeler bu yasağın dışında tutuldu. Uygulama iki hafta süreyle yürürlükte kalacak.

Karar, Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda alındı. Toplantıdan beklenen tüm ülkeyi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı kararı ise çıkmadı.

Toplantıda alınan karara göre restoranlar kapalı kalmaya devam edecek. Evlere paket servisleri ise bundan etkilenmeyecek.

Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:52 

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