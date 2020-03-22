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Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
19 dakika önce
Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.
Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Aileler, hayat arkadaşlığı, mecburi mesleki gerekçeler, toplu taşıma araçları ya da cenazeler bu yasağın dışında tutuldu. Uygulama iki hafta süreyle yürürlükte kalacak.
Karar, Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda alındı. Toplantıdan beklenen tüm ülkeyi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı kararı ise çıkmadı.
Toplantıda alınan karara göre restoranlar kapalı kalmaya devam edecek. Evlere paket servisleri ise bundan etkilenmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:52
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