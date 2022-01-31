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Son Dakika | Almanya'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Almanya'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli yakalandı

31.01.2022 20:09
Son Dakika | Almanya'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Almanya'da trafik kontrolü yapan 2 polisin vurularak öldürülmesi olayında aranan 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Almanya'da trafik kontrolü yapan 2 polisin vurularak öldürülmesi olayında aranan 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kaiserslautern polisi, Alman medyasına şüphelilerin yakalandığını doğruladı.

Polis, şüphelilerin diğer başka suç ortağı ya da ortaklarının bulunup bulunmadığı konusunda açıklama yapmazken, bölgede alınan önlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Alman medyası, yakalanan şüphelilerden birisinin Andreas Johannes Schmitt olduğunu, diğerinin isminin henüz bilinmediğini yazdı.

Olay

Almanya'nın güneybatısında bulunan Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Kusel beldesinde trafik kontrolü yapan biri kadın 2 polis vurularak öldürülmüştü.

Kaiserslautern Emniyetince Twitter'dan yapılan açıklamada, olayın Mayweilerhof ile Ulmet arasındaki kara yolunda saat 04.20 sıralarında gerçekleştiği ifade edilmişti.

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Kaiserslautern, Almanya, Polis, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Almanya'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Almanya'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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