Almanya'nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te 26-28 Haziran'da düzenlenecek G7 Toplantısı öncesinde şüpheli bir saldırı gerçekleşti. Münih polis sözcüsü Alman basınına yaptığı açıklamada, G7 Zirvesi için bir otelin önünde bulunan 8 çevik kuvvet aracının yandığını duyurdu. Sözcü ayrıca, olayın ardından helikopterler ile arama çalışması başlatıldığını bildirdi. Kundaklama şüphesi üzerinde durulan olayda, kimse yaralanmadı. - MÜNİH

Kaynak: İHA

Almanya, Bavyera, Münih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Almanya'da 8 polis aracı kundaklandı - Son Dakika

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