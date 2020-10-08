Son Dakika | Almanya'da artan Kovid-19 vakalarından endişe duyuluyor - Son Dakika

Son Dakika | Almanya'da artan Kovid-19 vakalarından endişe duyuluyor

08.10.2020 11:09
Son Dakika | Almanya'da artan Kovid-19 vakalarından endişe duyuluyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının endişe verici olduğunu söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının endişe verici olduğunu söyledi.

Spahn, Berlin'de Kovid-19'la ilgili son gelişmelerin ele alındığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hiç kimsenin bu virüse karşı dokunulmazlığı bulunmadığını belirten Spahn, "Rakamlar beni çok endişelendiriyor. Gençler, 'bize bir şey olmaz' demesin. Ancak 80 milyon mücadeleye katılırsa, virüs olasılığı önemli ölçüde düşer." ifadesini kullandı.

Spahn, tüm bu gelişmelere binaen yine de ikinci bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesini henüz beklemediğini kaydetti.

"Virüsün kontrol dışına çıkması durumu"

Basın toplantısına katılan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de hijyen ve mesafe kurallarına uymanın önemini bir kez daha vurgulayarak, "Virüsün kontrol dışına çıkması durumunda, günlük 10 binden fazla vaka sayısına ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, virüsle mücadelede kapalı alanların havalandırılmasının da önemine işaret edildi.

Almanya'daki Kovid-19 vakaları nisan rakamlarına dönüyor

Öte yandan Almanya'da son 24 saatte 4 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 310 bin 144'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 9 bin 578'e yükseldi.

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Romanya, Tunus, Gürcistan ve Ürdün'ü "riskli bölge" ilan etmişti.

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Almanya'da artan Kovid-19 vakalarından endişe duyuluyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım 3 kalecisi koronavirüse yakalanan Ukrayna, 45 yaşındaki yardımcı antrenör Shovkovskiy'yi kadroya çağırdı Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu
Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı         
12:20
Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı         
12:06
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak         
11:20
Koronavirüs aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak Koronavirüs aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak         
11:07
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!         
10:32
Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası         
10:24
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 12:51:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Almanya'da artan Kovid-19 vakalarından endişe duyuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei