Son dakika haberleri! Almanya'da hükümet ve ana muhalefet Ukrayna'ya ağır silahlar gönderilmesi konusunda anlaştı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Almanya'da hükümet ve ana muhalefet Ukrayna'ya ağır silahlar gönderilmesi konusunda anlaştı

27.04.2022 18:11
Son dakika haberleri! Almanya'da hükümet ve ana muhalefet Ukrayna'ya ağır silahlar gönderilmesi konusunda anlaştı

Son dakika gelişmesine göre Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan üç parti ile ana muhalefet partisi, yarın Federal Meclis'te oylamaya sunulacak olan Ukrayna'ya verilen silah desteğinin ağır silahları içerecek şekilde genişletilmesi ve hızlandırılması hakkındaki yasa tasarısına destek verme konusunda anlaştı.

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan üç parti ile ana muhalefet partisi, yarın Federal Meclis'te oylamaya sunulacak olan Ukrayna'ya verilen silah desteğinin ağır silahları içerecek şekilde genişletilmesi ve hızlandırılması hakkındaki yasa tasarısına destek verme konusunda anlaştı.

Almanya'da hükümet ve ana muhalefet, Rusya'nın saldırıları karşısında kendisini savunmasına destek olmak amacıyla Ukrayna'ya ağır silahların gönderilmesini içeren yasa tasarısı üzerinde anlaştı. Koalisyon hükümetini oluşturan partiler, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) meclis grupları ile ana muhalefet partilerini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU, yarın Federal Meclis'te oylamaya sunulacak olan Ukrayna'ya silah desteğinin ağır silahları içerecek şekilde genişletilmesi ve hızlandırılması teklifine destek verme konusunda mutabakata vardı.

CDU/CSU, Ukrayna savaşı boyunca verilen mücadelede hükümetin ve muhalefetin birbirleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, yarın Federal Meclis'te yapılacak oylamayla hükümetin teklifini destekleyerek tasarının geçmesine sağlayacaklarını açıkladılar. Tasarının, Almanya'nın NATO savunmasına sunduğu katkıları "tehlikeye sokmadan" atılması talep ediliyor.

(İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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