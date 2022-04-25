Son dakika! Almanya'da iş dünyası güveni Rusya-Ukrayna savaşına rağmen nisanda beklenmedik şekilde arttı - Son Dakika

Almanya'da martta 90,8 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle düşüş beklentilerine karşın bu ay 91,8 puana çıktı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, martta 90,8 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, bu ay beklenmedik şekilde artarak 91,8 puana yükseldi. Endekse ilişkin beklenti, 89,1 puana gerilemesi yönündeydi.

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi bu dönemde 84,9 puandan 86,7'ye ve Mevcut Durum Endeksi de 97,1 puandan 97,2 puana yükseldi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, nisanda endeksteki yükselişin öncelikle şirketlerin beklentilerindeki daha az karamsarlıktan kaynakladığını aktararak, "Şirketlerin mevcut durumla ilgili değerlendirmeleri daha iyiydi. Rus saldırısının ilk şokunun ardından Alman ekonomisi çabuk toparlanma gücünü gösterdi." ifadelerini kullandı.

Analistler, Ifo'nun İş Dünyası Endeksi'nde nisan ayındaki hafif artışın hiçbir şekilde gelecek aylarda iyimserliğe doğru bir dönüşe işaret etmediğini belirtti.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası'na (Bundesbank) göre, Ukrayna-Rusya savaşı, Almanya'nın Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmasını zayıflattı ve Avrupa Birliği'nin (AB ) Rus ham petrol ve doğal gazına ambargo kararı almasına sebep olması halinde toparlanma Almanya için daha da kötüleşecek.

Banka, 22 Nisan'da, Rus enerjisine ambargo uygulanması durumunda dış talebin zayıflaması ve daha fazla belirsizliğe yol açmasıyla Alman ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 2 küçüleceğini açıklamıştı.