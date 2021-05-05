Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor - Son Dakika

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için Başbakanlık önünde yaptığı eylemine devam etti.

Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T, her gün kızı Nilüfer'in resmine bakarak avunmanın kendisini çok üzdüğünü, ancak aynı zamanda öfkelendirdiğini belirterek, "Terör örgütü PKK'ya olan kinim, nefretim daha da büyüyor. Bir annenin kini büyüdükçe ne kadar tehlikeli olabileceğini hiç düşünüyorlar mı, bunun hesabını yapıyorlar mı acaba?" diye konuştu.

Bir yıldan fazladır eylem yaptığına dikkati çeken Maide T, Alman makamlarının kızının kurtarılması konusunda hala sessiz kalmasına bir anlam vermediğini vurgulayarak, "Almanlar tarafından biz insan yerine bile konulmuyoruz. Ben kendi adıma değil, çocuğum adına buradayım. Genç bir insanın hayatını kurtarmak için buradayım. Vurdum duymazlık yapıyorlar. Ben insan değil miyim, çocuğum insan değil mi?" ifadesini kullandı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak, kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.