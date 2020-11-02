Son dakika... Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren başlıyor - Son Dakika

Son dakika... Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren başlıyor

02.11.2020 09:44
Son dakika... Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren başlıyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Koronavirüsün tekrar tırmanışa geçtiği Avrupa ülkelerinde yeni tedbirler art arda yeni yasakları da beraberinde getiriyor.

Koronavirüsün tekrar tırmanışa geçtiği Avrupa ülkelerinde yeni tedbirler art arda yeni yasakları da beraberinde getiriyor. Koronavirüsün yeni merkez üssü haline gelen Fransa'dan sonra Çekya, İngiltere, Avusturya'dan sonra Almanya da salgına alınan tebdirler bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Son dönemlerde tırmanışla salgının merkezi haline gelen Avrupa ülkelerinde peş peşe yasaklar geliyor. Fransa, Çekya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri karantina uygulaması başlatırken, Almanya ikinci dalga koronavirüs tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya başlıyor.

EĞLENCE MEKANLARI BİR AY KAPALI KALACAK

Almanya'da alınan tedbirlerer arasında bar, kafe, sinema, eğlence yerleri ve spor salonları kapalı olurken, okullar, berber, kuaför ve marketler açık kalacak. Restoranlar ise sadece 'paket servisi yapacak. Süper marketler ise, metrekare büyüklüğüne göre içeriye müşteri  alabilecek.  Sinema, tiyatro, operalar, spor salonları, yüzme havuzları ve eğlence yerleri gibi benzer tüm işletmeler bir ay boyunca kapalı kalacak.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI ÜÇ KATINA ULAŞTI

Almanya Sağlık Bakanı Jahn Spahn basına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının kontrolden çıkmaması için ülke çapında katı kurallara geçiş yaptıklarını, bu aydan itibaren yürürlüğe giren bu kısıtlamaların koronavirüsün yayılmasını önemli ölçüde yavaşlatabileceğini açıkladı. Spahn, Almanya'da yoğun bakım altındaki koronavirüs hasta sayısının son iki ayda artarak üç katına çıktığını da vurguladı. Bakan Spahn, okulların ve anaokulların açık kalacağının belirtti.


Koronavirüs, İngiltere, Almanya, Avrupa, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren başlıyor - Son Dakika Dünya


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