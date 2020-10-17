Son dakika: Almanya'da koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz - Son Dakika

Son dakika: Almanya'da koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz

17.10.2020 12:39

Son dakika haberine göre Berlin'de koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Falko Liecke: "Berlin'de şu an günde 55 bin civarında Kovid-19 testi yapabiliyoruz.

Berlin'de koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz

Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Falko Liecke:

"Berlin'de şu an günde 55 bin civarında Kovid-19 testi yapabiliyoruz. Bu da üst sınırdır. Çünkü testlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için laboratuvarların daha fazla kapasitesi yok"

"Test sonucunun alınması en kötü şartlarda 4 gün sürüyor. Bu süre kesinlikle çok uzun"

BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Falko Liecke, Berlin'de günde 55 bin civarında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testini hızlı bir şekilde değerlendirmek için laboratuvarların gerekli kapasiteye sahip olmadığını söyledi.

İlçedeki gençlik ve sağlık dairesinin müdürlüğünü de yapan Liecke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Neukölln'de Kovid-19 vakası sayılarının çok arttığını belirtti.

İlçede son 7 günde 100 bin kişide 170'in üzerinde yeni vaka görüldüğüne işaret eden Liecke, Kovid-19 bulaşan kişilerle iletişime geçen, bu kişilerin kimlerle temasta olduğunu tespit eden, karantinaya girenlerle ilgilenen ve Kovid-19 konusunda bilgilendirme yapan sağlık birimlerinin büyük yük altında olduğunu kaydetti.

Liecke Berlin eyaletinde yoğun şekilde Kovid-19 testlerinin yapıldığını aktararak, "Berlin'de şu an günde 55 bin civarında Kovid-19 testi yapabiliyoruz. Bu da üst sınırdır. Çünkü testlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için laboratuvarların daha fazla kapasitesi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Neukölln ilçesinde bulunan test merkezinde sadece belirtileri olanların ve sağlık alanında çalışanların test edildiği bilgisini paylaşan Liecke, "Test sonucunun alınması en kötü şartlarda 4 gün sürüyor. Bu süre kesinlikle çok uzun. Ancak bunun sebebi sağlık daireleri değil, laboratuvarlardaki sıkıntıdır. Buradaki kapasiteleri genişletmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Liecke, halkı maske takma ve mesafe kurallarına uymaya çağırarak, Neukölln'de yaşayan herkesten, çok kişinin katıldığı etkinliklere katılmaktan kaçınmalarını, kimlerle temasta olduklarını akıllarında tutmalarını ve günlük yaşamda daha dikkatli olmalarını istedi.

330 bin nüfuslu Neukölln'de son 7 günde 100 bin kişide 170'in üzerinde yeni vaka tespit edildi. İlçe son dönemde Almanya genelinde Kovid-19 vakalarının yoğun olarak görüldüğü bölgelerin başında geliyor.

İlçede geçen hafta okullar 2 haftalık sonbahar tatiline girmeden önce 79 öğrenciye ve 13 öğretmene Kovid-19 tanısı konuldu ve 1854 öğrenci karantinaya alındı.

Öte yandan Berlin eyalet yönetimi vaka sayılarının artış gösterdiği eyalette salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirleri sıkılaştırdı.

Buna göre kapalı alanlarda yapılan kutlama ve toplantılara en fazla 10 kişi katılabilecek. Dükkan, lokanta, restoran ve bar gibi işletmeler 23.00-06.00 saatleri arasında kapalı tutulacak. Bu saatler arasında açık olan benzin istasyonlarının alkollü içecek satışı da yasaklandı.

Eyalet yönetiminin gelecek hafta Kovid-19 tedbirlerini daha da sıkılaştırması bekleniyor.

Son dakika: Almanya'da koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz
Son dakika: Almanya'da koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz
Son dakika: Almanya'da koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz
Son dakika: Almanya'da koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Almanya'da koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz - Son Dakika

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