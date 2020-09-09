Son dakika! Almanya'da otomotiv sanayisine teşvik yerine dönüşüm fonu oluşturulması gündemde - Son Dakika

Son dakika! Almanya'da otomotiv sanayisine teşvik yerine dönüşüm fonu oluşturulması gündemde

Son dakika haberleri... Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden olumsuz etkilenen otomotiv sektörüne yönelik teşvik paketi yerine sektörün teknolojik dönüşümünü desteklemek için özel fonlar oluşturulmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Son dakika! Almanya'da otomotiv sanayisine teşvik yerine dönüşüm fonu oluşturulması gündemde, System.String[]

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden olumsuz etkilenen otomotiv sektörüne yönelik teşvik paketi yerine sektörün teknolojik dönüşümünü desteklemek için özel fonlar oluşturulmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanları, otomotiv şirketleri ve işçi temsilcilerinin katılımıyla dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "otomotiv zirvesinden" somut bir sonuç çıkmazken, federal hükümetin yeni tip koronavirüs nedeniyle zor durumda olan sektöre daha fazla yardımı araştırması karara bağlandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, zirvede, Alman otomotiv sanayisinin teknolojiye açık, küresel lider olarak kalmak hedefi teyit edilmekle birlikte, "büyük ekonomik ve yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu" vurgulandı.

İki saat süren zirvede, katılımcılar, Alman hükümeti tarafından sağlanan ekonomik teşviklerin ve kısa çalışma ödeneklerinin koronavirüsün olumsuz ekonomik etkisini hafiflettiği konusunda mutabık kaldı.

Zirvede, salgın nedeniyle büyük oranda gerileyen otomobil satışlarını artırmak için dizel ve benzinli araçlara yönelik teşvik primi oluşturulmasına yönelik bir karar çıkmazken, sektörün sıkıntılarının giderilmesi ve teknolojik dönüşümünün desteklenmesi için özel fonlar oluşturulması yönünde eğilim oluştu.

Söz konusu zirvenin daha somut adımlar için kasımda tekrar yapılacağı bildirildi.

Koalisyon hükümetinin ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve bazı eyalet başbakanları, dizel ve benzinli araçlar için teşvik primi çağrısı yaparken, bu çağrı koalisyonun diğer ortağı Sosyal Demokrat (SPD) Partisi tarafından eleştirilere neden oluyor.

Tam otonom sürüş için kanun hazırlanıyor

Öte yandan, Alman Otomobilciler Birliği'nden (VDA) yapılan son açıklamalarda, koronavirüs krizinde otomotiv sanayisinde satışların durumunun "ciddi" olduğu ve tüketicilerin halen otomobil almak için çekinceli davrandıkları vurgulanıyor.

VDA Başkanı Hildegard Müller, otomotiv sanayisinin değişimi için güçlü bir ekonomik teşvik paketine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "e-hareketlilik", "elektrikli araçlar", "şarj istasyonları" ve "veri paylaşımı" için daha fazla fona ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Gelecek iki yıl içinde, yeni sürüş teknolojilerine 50 milyar avro ve dijitalleşmeye 25 milyar avro yatırılması gerektiğini belirten Müller, bunun için özel sermayenin harekete geçirilmesine ihtiyaç olduğunu dile getiriyor.

VDA, "tam otonom sürüşün" otomotiv sanayisi için kritik bir konu olduğunu belirtirken, Alman hükümeti de konuya ilişkin kanun çalışmaları yapıyor. Ülkede, tam otonom olmasa da bu yönde ilk aracın 2022'de yollarda olması bekleniyor.

Otomotiv, Alman ekonomisindeki lokomotif rolünü kaybediyor

Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) geçen hafta açıkladığı bir araştırma da otomotiv sanayisinin Alman ekonomisinin lokomotifi olma özelliğini uzun yıllardan sonra kaybettiğini ortaya koymuştu.

Alman otomotiv sanayisinin, Kovid-19 salgınından diğer sektörlere göre çok daha ağır etkilendiğine işaret edilen araştırmada, "Bunun sonucunda Alman otomotiv endüstrisi, 10 yıl sonra ilk kez dikkat çekici personel ayarlamaları ile karşı karşıya bulunuyor ve Almanya'nın büyümesindeki lokomotif rolünü şimdilik yerine getiremeyecek." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Alman ekonomisinin en önemli sanayilerinden biri olan otomotiv sanayisi, yaklaşık 1 milyon istihdam sağlıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl 223 milyar dolarlık otomobil ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi.

Angela Merkel, Otomobil, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Almanya'da otomotiv sanayisine teşvik yerine dönüşüm fonu oluşturulması gündemde - Son Dakika

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