Son dakika haber... Almanya'da polisin tutuklamaya çalıştığı adam öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Almanya'da polisin tutuklamaya çalıştığı adam öldü

03.05.2022 13:30

Son dakika haberlerine göre - Almanya'da polisin tutuklamaya çalıştığı adam öldü Almanya'nın Mannheim kentinde, bir kişi polis tarafından zorla tutuklanmak isterken hayatını kaybetti.

- Almanya'da polisin tutuklamaya çalıştığı adam öldü

BERLİN - Almanya'nın Mannheim kentinde, bir kişi polis tarafından zorla tutuklanmak isterken hayatını kaybetti.

Almanya'nın Mannheim kentinde pazar meydanı yakınında dün öğleden sonra iki polis memuru, bir adamı kontrol etmek istedi. 47 yaşındaki şahıs polislere direnince polis, şahıs zor kullanarak tutuklamak istedi. Tutuklanma sırasında fenalık geçiren adamın bilincini kaybetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kimliği henüz açıklanmayan adamın hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Polise ırkçılık suçlaması

Olayın ardından 150 kişilik bir grup, ellerinde ırkçılık karşıtı pankartlarla polise protesto düzenledi. Eyalet Kriminal Polis Dairesi ırkçı suçlamalarının önüne geçmek için bir paylaşım yaparak "Ölen kişi Türk vatandaşı değil" açıklaması yaptı.

Son dakika haber... Almanya'da polisin tutuklamaya çalıştığı adam öldü
Son dakika haber... Almanya'da polisin tutuklamaya çalıştığı adam öldü

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Son dakika: Almanya'da polisin yumrukladığı kişi öldü Son dakika: Almanya'da polisin yumrukladığı kişi öldü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Almanya'da polisin tutuklamaya çalıştığı adam öldü - Son Dakika


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