Son dakika: Almanya'da sağlık harcamaları 2019'da 400 milyar avroyu aştı - Son Dakika

Almanya'da sağlık sektöründeki harcamalar yeni tip koronavirüs salgını öncesi 2019'da yüzde 4,9 artarak ilk defa 400 milyar avroyu aştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sağlık harcamalarına ilişkin 2019 verilerini duyurdu.

Buna göre, ülkede sağlık harcaması 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 410,8 milyar avroya ulaştı. Sağlık harcamalarının Kovid-19 salgını öncesi ilk defa 400 milyar avronun üzerine çıkması dikkati çekti.

2019'da her bir Alman vatandaşı için ortalama 4 bin 944 avro harcama yapıldı.

Ülkede sağlık harcamaları ilk defa 1998'de 200 milyar avro ve 2012'de ise 300 milyar avro sınırını aşmıştı.

Destatis'in açıklamasında, Almanya'daki sağlık harcamalarının Kovid-19 salgını nedeniyle artmaya devam edeceği vurgulanarak, "Mevcut ve güncellenen değerlere göre 2020 yılı için sağlık harcamalarının 425,1 milyar avroya ulaşması tahmin ediliyor. Bu 2019'ya göre 14,3 milyar avro veya yüzde 3,5 daha fazla artış anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.