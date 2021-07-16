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Son dakika: Almanya'da selden etkilenen Türkler yaşadıkların anlattı - Son Dakika

Son dakika: Almanya'da selden etkilenen Türkler yaşadıkların anlattı

16.07.2021 17:46
Son dakika: Almanya'da selden etkilenen Türkler yaşadıkların anlattı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen Türkler yaşadıklarını anlattı.

Almanya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen Türkler yaşadıklarını anlattı.

Rheinland-Pfalz eyaletinin Sinzig şehrinde yaşayan Ali Sarısu ve Orhan Er, selin kenti vurduğu anlarda gördüklerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Almanya'da 17 yıldır bulunan ve 5 yıldır Sinzig şehrinde yaşayan Sarısu, yerel saatle gece 02.00-02.30 civarında su sesleriyle uyandığını ve ikinci katta oturdukları için balkondan dışarıya baktıklarını söyledi.

"İlk defa böyle bir şey gördüm." diyen Sarısu, her tarafın sularla kaplı olduğunu ve aşağıya inmenin mümkün olmadığını belirtti.

Eşyaların, arabaların, çöp bidonlarının suda sürüklendiğini anlatan Sarısu, "Allah'a dua etmekten başka bir çaremiz yoktu." ifadesini kullandı.

Sarısu, bu arada itfaiyenin geldiğini ve gerekenleri yapmaya çalıştığını belirterek, "Sabah suyun çekilmesinden sonra oradaki manzara savaş alanına dönmüştü." diye konuştu.

Oto tamirhanesinesi işleten ve aynı zamanda otomobil satan Orahn Er de su baskınının yaşandığı gece yarısı evde olduğunu belirterek, "Bize hiç kimse bir şey söylemedi. Biz de bu nedenle bir şey yapmadık, bekledik. Yani suyun bu kadar yükseleceğinden haberimiz yoktu." dedi.

Saat 02.00'de duyduğu sesle uyandığını ve itfaiyenin, evin karşı tarafındaki caddedeki evleri boşalttığını gördüğünü anlatan Er, kendilerinin tahliye edilip edilmeyeceğini öğrenmek için itfaiyecilerin yanına gittiğini ancak yükselen sular nedeniyle evine geri dönemediğini belirtti.

Er, daha sonra oğlunun arabayla kendisini bulunduğu yerden aldığını ifade ederek, "Ardından buradan hanımı, çocukları alıp gittik. Hiçbir şey almadan öylesine çıktık." ifadesini kullandı.

Almanya'da 48 yıldır yaşayan Er, iş yerinde yaklaşık 50 aracın bulunduğunu belirterek, "Çok zararımız var. Arabalar her tarafta yüzüyor. Bir kaçı bahçede, bazıları arka tarafta ters dönmüşler." dedi

Evin önüne Türk bayrağını asan Er, şu an evi toplamaya çalıştıklarını belirterek, "Bayrağı bulduk, ilk işimiz bayrağı yıkamaktı." diye konuştu.

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey- Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 103 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtilmişti.

rheinland pfalz, Otomobil, Almanya, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Almanya'da selden etkilenen Türkler yaşadıkların anlattı - Son Dakika


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