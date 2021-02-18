Son dakika: Almanya'da son 24 saatte 534 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 534 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 534 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 66 bin 698'e çıktı.

Almanya'da Kovid-19 kaynaklı vefat eden Türklerin sayısının 1598 olduğu ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 207 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 360 bin 606 oldu.

Ülkede 3 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 600 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.