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Son dakika: Almanya'da tren kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika: Almanya'da tren kazasında 1 kişi öldü

14.02.2022 23:52
Son dakika: Almanya'da tren kazasında 1 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Almanya'nın Münih kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, yaralanan 14 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Almanya'nın Münih kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, yaralanan 14 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kurtarma ekipleri trenlerden birinin makinistini sıkıştığı yerden kurtardı, kazada yaralanan 14 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Münih polisi, kentin güney bölgesinde, Ebenhausen-Schaeftlarn tren istasyonu yakınında yerel saatle 16.40'ta iki trenin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğünü doğruladı, yaralılarla ilgili sayı vermedi.

Polis, kaza sonrası demir yolu ulaşımının çift yönlü olarak durdurulduğunu belirtti.

Bavyera Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kerstin Schreyer, olay yerini ziyaret ederek ölen kişinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Schreyer, kazanın nedenini anlamak için görevlilerin olay yerinde çalışma yürüttüklerini aktardı.

Bavyera Başbakanı Markus Söder, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaza sonrası olaya hızla müdahale eden kurtarma ekiplerine teşekkür ederek yaralılara acil şifa diledi.

Alman Demir Yolları (DB) kazadan etkilenenlerin ve ailelerinin iletişime geçebilmesi için özel yardım hattı oluşturduklarını duyurdu.

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Almanya, Bavyera, Münih, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Almanya'da tren kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika


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