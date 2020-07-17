Son dakika... Almanya'da yaşayan Türklere mektupla vatandaşlık sorgusu - Son Dakika

Son dakika... Almanya'da yaşayan Türklere mektupla vatandaşlık sorgusu

Son dakika haberi... Almanya'daki Alman vatandaşı olan Türklerin resmi makamlara bildirmeden tekrar Türk vatandaşlığına geçip geçmedikleri mektup yolu ile sorgulandı.

Almanya'daki Alman vatandaşı olan Türklerin resmi makamlara bildirmeden tekrar Türk vatandaşlığına geçip geçmedikleri mektup yolu ile sorgulandı.

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, resmi makamlara bildirmeden tekrar Türk vatandaşlığına geçen Alman vatandaşı olan Türklerin belirlenmesi için belediyelere talimat verdi. Gelsenkirchen Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği talimat doğrultusunda Alman vatandaşı olan Türklere gönderdiği mektup ile tekrar Türk vatandaşlığına geçip geçmediklerini beyan etmeleri talebinde bulundu. Mektupla yapılan vatandaşlık sorgusuna gelen tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından belediye geri adım atarak, ikinci bir mektupla bu sorgunun durdurulduğunu açıkladı.

Gelsenkirchen Belediyesi Basın Sözcüsü Oliver Schfer, yaptığı açıklamada, "Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, tüm şehirlere ve ilçelere 1 Ocak 1996 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında vatandaşlığı olan Almanlar için bu sorguyu yapma talimatı verdi. Ne yazık ki pişman olduğumuz bu durum Gelsenkirchen'de tepkiye neden oldu" ifadelerini kullandı. Türk kökenli arkadaşlarının da etkilendiğini aktaran Schfer, "Rahatsızlığı iyi anlayabiliyorum. Türk kökenli tek bir Alman, Gelsenkirchen'deki Alman pasaportunu kaybetmedi. Artık herkes açıklamalı ikinci bir mektup alıyor. Bu şekilde sorgu Gelsenkirchen'de durduruldu" dedi.

Öte yandan Almanya'da 2000 yılından itibaren Alman vatandaşı olan Türkler, resmi makamlardan izin almadan tekrardan Türk vatandaşlığına geçmeleri durumunda Alman vatandaşlığını kaybediyor.

(Sinan Karamurat/İHA)

Gelsenkirchen, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Almanya'da yaşayan Türklere mektupla vatandaşlık sorgusu - Son Dakika
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