Son dakika... Almanya'daki Düsseldorf Başkonsolosluğu koronavirüs nedeniyle geçici bir süreliğine kapatıldı
Son dakika haberine göre Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu, personelinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 26 Haziran tarihine kadar kapatıldığı belirtildi.
Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu, personelinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 26 Haziran tarihine kadar kapatıldığı belirtildi.
Almanya'da başta bir mezbaha olmak üzere koronavirüs vakalarındaki bölgesel patlamalar ülke genelindeki bulaştırma katsayısını artırırken Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda da koronavirüs tespit edildi. Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada "Başkonsolosluğumuz personelinde (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle, Düsseldorf Sağlık Müdürlüğü'nün yönlendirmeleri doğrultusunda, gerek vatandaşlarımız gerek personelimiz için riskli bir durum oluşmamasını teminen, Başkonsolosluğumuzun 26 Haziran Cuma günü akşamına kadar kapatılması zarureti doğmuştur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Türk vatandaşların acil iş ve işlemleri için Köln, Essen, Münster, Frankfurt ve diğer kentlerdeki başkonsolosluklara başvurabileceği açıklandı.
- Almanya
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:08 Kaynak: DHA
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