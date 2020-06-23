Son dakika... Almanya'daki Düsseldorf Başkonsolosluğu koronavirüs nedeniyle geçici bir süreliğine kapatıldı - Son Dakika

Son dakika... Almanya'daki Düsseldorf Başkonsolosluğu koronavirüs nedeniyle geçici bir süreliğine kapatıldı

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu, personelinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 26 Haziran tarihine kadar kapatıldığı belirtildi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu, personelinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 26 Haziran tarihine kadar kapatıldığı belirtildi.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı

Almanya'da başta bir mezbaha olmak üzere koronavirüs vakalarındaki bölgesel patlamalar ülke genelindeki bulaştırma katsayısını artırırken Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda da koronavirüs tespit edildi. Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada "Başkonsolosluğumuz personelinde (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle, Düsseldorf Sağlık Müdürlüğü'nün yönlendirmeleri doğrultusunda, gerek vatandaşlarımız gerek personelimiz için riskli bir durum oluşmamasını teminen, Başkonsolosluğumuzun 26 Haziran Cuma günü akşamına kadar kapatılması zarureti doğmuştur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Türk vatandaşların acil iş ve işlemleri için Köln, Essen, Münster, Frankfurt ve diğer kentlerdeki başkonsolosluklara başvurabileceği açıklandı.


- Almanya
Koronavirüs, Düsselldorf, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... Almanya'daki Düsseldorf Başkonsolosluğu koronavirüs nedeniyle geçici bir süreliğine kapatıldı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

19:29 Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 18:38 Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor 17:52 İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:18 Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış 07:58 Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak 23:46 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu 21:58 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın 15:49 AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı 15:48 Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek 15:34 Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı 15:13 Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz 15:08 Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin 10:57 Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
18:42
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
18:42
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
18:28
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
18:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:16:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Almanya'daki Düsseldorf Başkonsolosluğu koronavirüs nedeniyle geçici bir süreliğine kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]