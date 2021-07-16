Son dakika: Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi - Son Dakika

Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

Almanya'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan bin 300 kişiden de haber alınamıyor. Can kaybının artmasından endişe eden yetkililer, Kuzey Ren Vestfalya'da 43, Rheinlan-Pfalz'ta 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

(Mehmet Koca/İHA)